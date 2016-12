Plus d'infos sur le spectacle Sur Son 31 à Le Grand Quevilly

Le spectacle Sur Son 31 a lieu dans le cadre de la Soirée Nouvel an Le Grand Quevilly 2017.

Plus de 30 artistes sur la scène du Zénith de Rouen. Venez passer un réveillon magique, inoubliable... Philippine (The Voice), Benoit, le Duo Mechanic Circus, les Gipsy Band, Ykaj, Michel des Incroyables.. et pleins d'autres chanteurs , danseurs seront présents. Après le spectacle, un DJ vous fera danser pour fêter dignement ce 1er janvier 2017...

Site web : http://auxfolies.com/

Infos réservation :

Deux formules au choix repas + spectacle de 149€ à 199€ ( reservation hôtel possible) spectacle seul : 69€