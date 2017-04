Plus d'infos sur le spectacle Le Pas Grand Chose à Le Havre

Le Pas Grand Chose du 4 au 8 avr. 2017 | Grande salle



Avec Johann Le Guillerm le déséquilibre menace, le tourbillon est permanent. Accepter d'entrer dans les méandres de ce cerveau réfractaire vous fera perdre vos repères les plus élémentaires !

La nouvelle création de Johann Le Guillerm, seul en scène sur le grand plateau du Volcan avec un établi mobile, quelques caméras, une pincée d'accessoires et un talent inouï ! Depuis 2001, Johann le Guillerm s'est lancé dans une vaste recherche nommée Attraction qui interroge l'équilibre, les formes, les points de vue, le mouvement et l'impermanence, magnifique projet présenté dans la saison 2013/2014 du Volcan, aux Jardins Suspendus. L'aventure d'Attraction emprunte de nombreuses formes spectaculaires : spectacles, performances, expositions, sculptures... Il ne lui manquait que les mots. Quand on sait à quel point Johann Le Guillerm a déjà réussi à renouveler les codes du cirque contemporain, on ne peut qu'être impatient de cette nouvelle étape dans une carrière qui a atteint une dimension internationale depuis de très nombreuses années déjà. Artiste de cirque, équilibriste, inventeur, manipulateur et faiseur d'objets, issu de la première promotion du Centre national des arts du cirque de Châlons-en-Champagne en 1989, Johann Le Guillerm a reçu le Grand Prix national du cirque en 1996. Cet équilibriste a travaillé avec Archaos, a participé à la création de La Volière Dromesko et cofondé le Cirque O avant de créer sa propre compagnie, en 1994, Cirque ici.



L'envie de Maëva : j'ai l'impression que c'est un peu fou, décalé, je m'attends à être surprise, à ce que cet homme seul en scène nous étonne.

Site web : http://www.levolcan.com/spectacles/le-pas-grand-chose

Infos réservation :

4 avr. 2017 |20h30 | Grande salle

5 avr. 2017 |19h30 | Grande salle

7 avr. 2017 |20h30 | Grande salle

8 avr. 2017 |17h00 | Grande salle