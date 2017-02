Plus d'infos sur le spectacle Les Contrées du rêve à Le Havre

Les Contrées du rêve 27 févr. 2017 | lieu surprise



Vous étiez nombreux à venir au Volcan la saison passée pour découvrir le travail de Scorpène, magicien mentaliste habité, généreux à l'empathie particulièrement communicative.

Nous débutons avec lui, cette saison, une période d'association placée sous le double sceau du mystère et de la création. Fou de Lautréamont, grand connaisseur de la langue des oiseaux – outil réputé des alchimistes – et ancien joueur d'échecs professionnel, Scorpène ne manque pas de flèches à son arc !

Pour ce début de collaboration forte entre Scorpène et Le Volcan, c'est à une expérience inédite que nous vous convions. Pas moins de sept rendez-vous dans la saison entre octobre et mai, dans des lieux tenus secrets, réservés à un nombre limité de personnes. Au menu de ces représentations : une exploration des contrées du rêve, pas moins.

En effet, la nuit, à l'approche du sommeil profond, nous abandonnons tout ce que nous croyons être ; notre personne, notre corps, nos amis, nos biens. Nous n'emmenons rien dans le sommeil profond et pourtant nous ne ressentons pas la peur, nous accueillons cet autre monde et, alors, la porte des rêves s'entrouvre.

Dans un autre registre, Scorpène raconte aussi une histoire qui est peut-être vraie : « Vous êtes sensible du cœur, vous vous promenez en forêt. Sur votre chemin à quelques mètres gît une corde. Votre cerveau l'interprète comme un serpent. Vous générez un mouvement cardiaque intense qui vous tue. Il n'y a jamais eu de serpent, juste une corde. Pourtant vous êtes mort. Un imaginaire peut tuer. Extrapolons cet exemple à notre vie de tous les jours. Que reste-t-il de réel ? De quoi êtes-vous certain si ce n'est que nous n'avons pas la main sur la véracité de l'interprétation cérébrale des événements ? ».

Alors, curieux ? Convaincu d'être un grand rêveur ? Amoureux de cinéma et de littérature ? Ces rendez-vous sont pour vous. Consultez notre site le 16 septembre, jour de pleine lune, pour en savoir plus !

Site web : http://www.levolcan.com/spectacles/les-contrees-du-reve_3