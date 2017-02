Plus d'infos sur le spectacle Cirque Arlette Gruss à Rouen

Il est conseillé d'arriver 45 minutes à l'avance. Le bar et le hall sont ouverts 1H avant le début du spectacle.

CIRQUE ARLETTE GRUSS - SPECTACLE 2016"Le Cirque"Mon rêve ! Dépasser le gigantisme pour atteindre les étoiles ! Moi, je suis le Cirque Arlette Gruss, la référence mondiale. En 2016, je vous offre le spectacle évènement de l'année Parce qu'ils incarnent la tradition, les animaux sont plus que jamais à l'honneur: Cavalerie légendaire, délires éléphantesques, fauves en peluche...ou presque ! Chameaux, dromadaires, zèbres entièrement rayés, zébroides à moitié. Otaries joueuses, ragondins farceurs et côté coup de coeur: un walibi, et oui ! Clowns drôles et attachants, funambule déconcertant, petits avions intrigants, motards volants et ahurissants. Autant d'acteurs inédits d'un moment magique pour toute la famille. Je ne suis pas un cirque parmi tant d'autres, je suis "LE" cirque, "LE" vôtre. Tarif enfant de 3 à 12 ans - Gratuit pour les moins de 3 ans. Par mesure de sécurité, les enfants de moins de 3 ans doivent être gardés sur les genoux. Séances à tarif réduit :- Jeudi 16 & 23 février Lors de ces séances, les places en catégorie 1 (loges) sont numérotées et le reste de la salle est en placement libre.PMR = 0.825.825.660 (0.15€ la mn).