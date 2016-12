Plus d'infos sur le spectacle Le Grand Cirque De Noël À Rouen

Le spectacle Le Grand Cirque De Noël À Rouen a lieu au dans le cadre des Spectacles de noël 2016 à Rouen.

Un show époustouflant avec les stars mondiales du Cirque ! Laissez-vous emporter dans un tourbillon de rêves et d'illusions avec les meilleurs artistes du monde et nos incroyables numéros d'animaux ! Les fêtes de Noël sont l'occasion pour toute la famille de se retrouver et de partager un moment unique autour d'un grand spectacle festif et inédit de cirque pour toute la famille ! Sous un magnifique chapiteau étincelant de mille lumières et entièrement équipé de sièges individuels à toutes les catégories de places, le grand Cirque de Noël présente un show époustouflant avec les stars mondiales du Cirque ! Bien sûr, fidèle à la tradition du cirque, vous pourrez apprécier une sélection des meilleurs artistes du moment : trapézistes, clowns et acrobates primés dans les plus grands festivals de cirque au monde ou vedettes des plus beaux cabarets de la planète ! Sans oublier nos fameux et incroyables numéros d'animaux (fauves, cavalerie, animaux exotiques !) qui viendront enflammer la piste et illuminer vos yeux ! Deux heures de spectacle où le Père Noël viendra saluer le public pour célébrer avec vous la Magie du Cirque et la grande fête de Noël. Place Enfant Gratuite pour les - de 24 mois, sous condition d'être assis sur les genoux d'un adulte.