Plus d'infos sur le concert Millesimes Les Plus Belles Chansons Françaises à Forges les Eaux

Une chanson a ce pouvoir étrange et merveilleux de vous ramener, en quelques notes seulement, à une période précise de votre vie, à un souvenir, un sentiment fugace, heureux ou mélancolique. La Bohème, Ce n'est rien, Vladimir Illitch, Évidemment... sont autant de Millésimes distillés dans le nouveau spectacle de Pierre Lemarchal pour se remémorer nos belles années. Mais attention : ici, la seule ivresse qui vous attend, c'est celle des émotions qui s'enchaînent et se mêlent.

Pierre Lemarchal a commencé à chanter il y a près de vingt ans. Après la disparition de son fils Grégory, en avril 2007, il s'est demandé s'il avait le droit de remonter sur une scène, et puis il a rencontré Evelyne et Marc Prévôt, deux amoureux, comme lui, de chansons à textes. Après les récitals Lama et Brel, tous trois ont décidé de revisiter les chansons populaires qui font la richesse du patrimoine musical francophone. Les spectateurs sont invités à reprendre en choeur les airs de Joe Dassin, Julien Clerc, Sardou, Lenorman, Bécaud et bien d'autres, monuments de la chanson ou artistes plus récents. Ensemble, pour fredonner les airs de la vie.

Ce spectacle Millésimes est également un formidable moyen d'aller à la rencontre des bonnes âmes partout en France, de récolter des fonds pour la lutte contre la mucoviscidose (l'intégralité des bénéfices de la soirée est reversée à l'Association Grégory Lemarchal), et de porter un message fort de sensibilisation à la réalité de cette maladie et au don d'organes.

Aussi, une équipe de bénévoles régionaux aura tout le plaisir de vous accueillir sur un stand dédié à la première maladie génétique grave en France. Documentation, flyers, passeports de Vie et espace boutique seront à votre disposition pour faire un pas de plus à nos côtés.

Une dernière recommandation : pas besoin de consommer Millésimes avec modération, l'abus de bonheur est bon pour la santé...

Site web : http://www.espacedeforges.fr/

Infos réservation :

Entrée Gratuite (Dans la limite des places disponibles !)