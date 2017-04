Plus d'infos sur le concert Carmen Maria Vega à Gonfreville l'Orcher

ESPACE CULTUREL POINTE DE CAUX

La sulfureuse Carmen Maria Vega revient sur les scènes françaises pour présenter son nouveau show ULTRA VEGA, en duo avec son complice Kim GIANI.Tel un kaléidoscope, Carmen Maria Vega vous emmène aux confins de son identité.Tour à tour brûlante d'énergie, débordante de sensibilité, éprise de liberté, sensuelle et sexy, elle incarne son personnage ULTRA VEGA avec fougue, allant jusqu'à montrer son intimité et sa mélancolie.Son univers tant visuel, vocal que personnel, captive, hypnotise et séduit.