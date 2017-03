Plus d'infos sur le concert Blue Clouds Trio à Lillebonne

ASSOCIATION CULTURELLE JULIOBONA L 126079/126080/145388, présente :

Prenez une contrebasse, une guitare, et un violon. Plongez-les dans une grande marmite de swing, ajoutez une pincée d'élégance, un soupçon de modernité, et un zeste de tradition. Au cours de cette soirée jazz manouche, le trio Blue Clouds va vous emmener en voyage, dans la caravane de Django ! Vous y découvrirez un répertoire principalement constitué de compositions originales (de la plume de Pierre Touquet et Sébastien Guillaume), qui réussissent merveilleusement à marier tradition et modernité. Vous y savourerez un jazz manouche frais et aéré, à la fois authentique et créatif, mêlant simplicité et inventivité, tantôt malicieux, tantôt recueilli. Bref, un grand bol de swing ! Cette soirée s'inscrit dans l'événement « 1 Mois de Jazz en Normandie »