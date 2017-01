Plus d'infos sur le concert Pascal Amoyel à Lillebonne

ASSOCIATION CULTURELLE JULIOBONA L 126079/126080/145388, présente

On dit souvent que la vie de Franz Liszt est un roman... Celui qui fut la première grande « star » de l'histoire, virtuose adulé à travers toute l'Europe, inventeur du récital, séducteur aux mille conquêtes et fervent croyant, fut aussi le compositeur le plus visionnaire de son temps, encore bien méconnu aujourd'hui. C'est en pleine gloire qu'âgé de 35 ans, il surprend le monde par une décision qui bouleverse son existence... Sur des musiques de Bach, Mozart, Beethoven, Chopin, Schumann, Liszt..., c'est avec un regard émerveillé d'enfant que Pascal Amoyel nous convie à rencontrer « son » Franz Liszt... Le public voyage à leurs côtés dans un spectacle à la forme unique mêlant musique, théâtre et... magie. Une création musicale d'une rare intensité !