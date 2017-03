Plus d'infos sur le concert Cachasax à Mont saint Aignan

Ecole d'Improvisation Jazz présente

Formé en 2015, CACHASAX est un quatuor de saxophones + batterie, dont les musiciens viennent d'horizons aussi divers que le Classique, le Jazz, la Salsa, les Musiques brésiliennes et cubaines. Sur des arrangements originaux de Sergio Galvao, Guillaume Lemoine et Rémi Biet, CACHASAX vous emmène en voyage sur les rythmes traditionnels brésiliens et vous invite à découvrir des compositeurs comme Maestro Cipó, Waldir Azevedo, Ernesto Nazareth ou encore Orlando Oliveira... La sonorité incomparable du Quatuor de Saxophones... l'énergie de la Batterie... Voilà de quoi déguster un délicieux cocktail aux saveurs latines ! Avec Sergio GALVÃO, Saxophone alto Véronique TARDIF, Saxophone alto Rémi BIET, Saxophone ténor Guillaume LEMOINE, Saxophone baryton Cédric VINCENT, Batterie