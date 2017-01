Plus d'infos sur le concert Mcq - Tribute To Clark Terry à Mont saint Aignan

Ecole d'Improvisation Jazz présente

Trompettiste né en 1920 à Saint Louis dans le Missouri, Clark Terry était mentor de bon nombre de ses contemporains (Miles Davis, Wynton Marsalis,...) et extrêmement sollicité en son temps par tous les plus grands Big Bands (Duke Ellington, Count Basie, Quincy Jones,...). A l'occasion des deux ans de sa disparition, le "Maxime Combarieu Quartet" tient à rendre hommage à ce musicien incontournable de la période Be Bop. Le groupe interprétera de nombreuses compositions de Terry, dont le répertoire ne s'avère malheureusement que trop rarement joué, ainsi que des arrangements de standards qu'il a interprétés durant sa longue carrière. Cette musique, pleine de vie, de rebonds et extrêmement abordable, réjouira sans nul doute aussi bien les initiés du genre que les novices en la matière. Avec Maxime Combarieu, Piano Olivier Desplebin, Trompette Bertrand Couloume, Contrebasse Grégory Serrier, Batterie