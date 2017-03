Plus d'infos sur le concert Didier Lockwood à Rouen

Ouverture des portes à 19h15

En aventurier insatiable, Didier Lockwood explore les richesses du violon à travers le jazz, la musique classique ou traditionnelle. Fruit de la rencontre avec les Violons Barbares et Guo Gan, cette création est l'occasion de parcourir de nouveaux horizons. Quatre cordes frottées : violon, gadulkabulgare, morin khoor mogol et vièle chinoise (erhu), soutenues par des percussions passionnées nous transportent des Balkans, à l'Extrême-Orient, dans une synergie rythmique et musicale étonnante. Une vision contemporaine, virtuose et décalée de la Route de la Soie.