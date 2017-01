Plus d'infos sur le concert Tom Harrell à Rouen

Ouverture des portes à 19h15

Trompettiste, compositeur et arrangeur, Tom Harrell est décrit comme « un pur génie de la mélodie » (Newsweek). Musicien polyvalent, ses cinq derniers albums ont figuré en tête des meilleures ventes jazz et dans les palmarès des prix internationaux. Reconnu pour sa sonorité aventureuse et ses talents d'improvisateur, il présente le Trip quartet. Un groupe sans piano formé du saxophoniste Ralph Moore, de son bassiste Ugonna Okegwo et du batteur Adam Cruz. Une suite en six mouvements inspirée par le personnage de Don Quichotte.