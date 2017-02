Plus d'infos sur le concert Vicente Amigo à Rouen

Ouverture des portes à 19h15

Le compositeur et guitariste espagnol Vicente Amigo est considéré comme l'un des plus grands virtuoses du flamenco contemporain. Digne héritier de Paco de Lucia, sa carrière artistique est jalonnée de nombreux prix dont le Latin Grammy du meilleur album flamenco en 2001. Il présente à Rouen, son nouvel album sorti en septembre 2016, un retour à la tradition, une exploration introspective pleine de passion, de grâce et de feu.