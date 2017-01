Plus d'infos sur le concert Les Escrocs à Sotteville les Rouen

Gratuit pour les moins de 5 an(s)

Les Escrocs -Eric Toulis, professeur Koury et Dr Morel- auteurs avec « Assedic » de la chanson la plus immorale de l'année 1994, se reforment avec dans leurs valises leurs meilleurs titres, des inédits et ce « 20 ans Tour ». Et les trois gaillards multi-instrumentistes s'en donnent à coeur joie. Capables d'épouser tous les styles avec des rimes et des mélodies joliment troussées, qui sonnent justes, et balaient avec swing et humanité les petits aléas de la société.