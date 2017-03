Plus d'infos sur le concert Boule En Trio à Yvetot

Boule en trio

Avec sa gueule d'atmosphère, Boule plante le décor : un petit côté gentleman cambrioleur pas dégueu. Dutronc et Gainsbourg planent pas loin. Le petit cheveu qu'il a sur la langue chatouille agréablement notre oreille et sa plume est habile. Ses chansons, pleines de suspens et de jeux de mots, parfois sarcastiques, sont joliment anachroniques, c'est à dire qu'elles ne seront jamais démodées.

Avec : Boule (guitare, banjo, chant), Christophe Foquereau (contrebasse), Frédéric Jouhannet (violon)

Le prix des places est : 9.80 ?

Date : vendredi 17 mars 2017