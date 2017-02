Plus d'infos sur le spectacle Les Etoiles De La Danse à Le Grand Quevilly

E.A.L.C.N (lic.1042546) présente ce spectacle

LES ÉTOILES DE LA DANSE SAMEDI 11 FÉVRIER À 20H DIMANCHE 12 FÉVRIER À 15H Direction Alexandre StoyanovLes Étoiles A. Stoyanov, E. Koukmar, V. Tomachek, N. Ivassenko, E. Kozachenko, E. Svelitsa, M. Nagassana, S. Sidovsky et le corps de ballet de l'Opéra de KievLes Étoiles de la danseest un spectacle unique. Il rassemble sur scène huit danseurs étoiles des Opéras de Moscou, Kiev, Saint-Pétersbourg accompagnés du corps de ballet de l'Opéra de Kiev. Ces virtuoses interprèteront avec grâce un véritable florilège des passages les plus emblématiques des grands noms du répertoire classique et néo-classique : Le Lac des Cygnes, La Belle au bois dormant, Giselle, Casse-noisette, Le Boléro, Don Quichotte... Toute la rigueur et la performance de la très renommée école russe de la danse classique fait la qualité remarquable de ce ballet. Une grande symphonie de la danse, touchante et merveilleuse qui enchantera tous les publics.