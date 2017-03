Plus d'infos sur le spectacle Toyi Toyi à Lillebonne

ASSOCIATION CULTURELLE JULIOBONA L 126079/126080/145388, présente :

Entre danses et témoignages, Toyi Toyi* nous livre 4 parcours de vie, celui des danseurs sudafricains originaires de Katlehong et leur rencontre avec un danseur bordelais de la Cie Hors Série. En confrontant des anecdotes de vie et des danses issues de la rue et de la mine telles que le hip hop, le pantsula et le gumboots, Hamid Ben Mahi s'affranchit, de tous codes et nous offre l'opportunité de saisir pleinement la conscience et le souffle premier de ces cultures urbaines qui ne sauraient se résumer qu'à leurs danses. Toyi Toyi sonne alors comme un cri, une urgence de dire et de danser. *Le Toyi Toyi est une danse de manifestation associée à des chants engagés provenant de la rue. Après l'apartheid, il donnait une force supplémentaire, aux chants de libération.