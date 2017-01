Plus d'infos sur le spectacle Avec Anastasia à Rouen

Ouverture des portes à 19h15

Fascinant portrait chorégraphique d'Anastasia, adolescente de 17 ans, le spectacle met en lumière la singularité du parcours de cette lycéenne. De son enfance en Guinée à son arrivée en France, des concours de mini-miss à sa passion pour le coupé-décalé, la jeune fille livre, seule en scène, ses trajectoires intimes et ce qui fonde sa personnalité éclatante. Entre quotidien, souvenirs et anecdotes, récit et danse s'entremêlent. Mickaël Phelippeau chorégraphie la sensibilité d'un échange, l'alchimie d'une rencontre.