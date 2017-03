Plus d'infos sur le spectacle Sweat Baby Sweat à Rouen

Le chorégraphe flamand Jan Martens met en scène un duo dans lequel les corps des deux danseurs s'imbriquent, se caressent, s'effleurent, s'agrippent, s'enlacent et se tâtent. Une gymnastique adroite et des acrobaties lentes évoquent l'amour dévorant, entre désir physique et tendresse romantique, entre tension musculaire et extrême douceur. L'attraction magnétique et la force de l'étreinte n'ont rien d'un doux repos, c'est un véritable combat d'athlètes dans le cadre intime d'une relation amoureuse. Dans la douleur et la jouissance mêlée, le couple explore, les yeux dans les yeux, toutes les variations du rapport charnel.