Plus d'infos sur l'exposition Nicolas Chaigneau la Glacière à Le Havre

MA DEMARCHE PICTURALE J'établis un rapport pulsionnel avec la pratique picturale, en procédant par séries, je me décharge d'une gestuelle spontanée, dynamique et colorée.

Mes peintures figuratives sont imprégnées des contes pour enfants, de la mythologie et de mon bestiaire fantastique. Mon bien-être devient une force productive : je me trouve brusquement capable de produire rapidement, j'évolue de séries en séries. La violence, l'angoisse et l'amour me guident vers une animalité nécessaire dans mes recherches.

La pratique comme force créative, je peins comme je respire.

Ma vie de tous les jours se retrouve de façon récurrente sur mes supports, rencontres, craintes et anxiétés. La toile comme un défouloir. " L'artiste n'a de responsabilité envers personne. Son rôle social est asocial. Sa seule responsabilité réside dans sa position face au travail qu'il accomplit "

Georg Baselitz

Site web : http://nicolaschaigneau.com