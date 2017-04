Plus d'infos sur l'exposition Boisgeloup... - Visite Commentee à Rouen

EXPOSITION TEMPORAIRE

Visite commentée de l'exposition Boisgeloup : l'Atelier Norman de Picasso - 1 heure - Billet coupe-file

Ce billet donne également accès aux 2 autres expositions : Picasso : Sculptures Céramiques au Musée de la Céramique et Picasso/Gonzalez : Une Amitié de Fer au Musée le Secq des Tournelles.

Du 1er avril au 11 septembre 2017.

Evacuation des salles 10 minutes avant l'heure de fermeture des portes du musée.

Fermée les mardis et le 1er mai 2017.

En juin 1930, Picasso déjà célèbre acquiert le château de Boisgeloup, près de Gisors. Tout en continuant à habiter Paris, il fait de ce lieu une résidence de séjour et surtout y aménage son premier atelier de sculpture. Secrètement amoureux de Marie-Thérèse Walter, il se renouvelle de fond en comble, en multipliant les expérimentations et les allers-retours entre volume, peinture, dessin, gravure et même photographie. Ce moment rare, où l'inspiration renaît avec l'amour caché, est révélé pour la première fois en France dans une exposition rassemblant les chefs-d'oeuvre du Musée national Picasso Paris et de collections privées.

Si vous souhaitez effectuer une visite commentée avec une personne bénéficiant d'une gratuité, la RÉSERVATION sur Internet et dans les points de vente du réseau Ticketnet N'EST PAS ADAPTÉE.

Pour faire valoir vos droits à la gratuité, l'achat de billets doit se faire obligatoirement, sur place, à la billetterie du Musée des Beaux-Arts, sous réserve de places disponibles.

COLLECTIONS PERMANENTES - Accès gratuit

Ouvertes du lundi au dimanche de 10 h à 18h (évacuation des salles 10 minutes avant l'heure de fermeture des portes du musée).

Nocturne le 20 mai 2017 (Nuit des Musées) de 10h à 23h.

Fermées les mardis et 1er mai.

Le musée des Beaux-Arts abrite l'une des plus prestigieuses collections publiques de France qui réunit peintures, sculptures, dessins et objets d'art de toutes écoles, du XVe siècle à nos jours. Pérugin, Gérard David, Clouet et Véronèse constituent les premiers grands jalons d'un parcours qui se prolonge avec un ensemble exceptionnel de peintures du XVIIe siècle : il compte des chefs-d'oeuvre de Rubens, Caravage, Velázquez, Vouet, La Hyre, Poussin, Le Sueur...

Réservez vos places de exposition et musee pour : BOISGELOUP... - VISITE COMMENTEE - MUSEE DES BEAUX-ARTS

Le prix des places est : 15.60 ?

Date : samedi 1 avril 2017 au lundi 11 septembre 2017