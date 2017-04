Plus d'infos sur l'exposition Saison Picasso - Acces 3 Lieux à Rouen

SAISON PICASSO

Billet open donnant accès aux 3 lieux d'exposition temporaire de la saison Picasso à Rouen.

Les accès aux collections permanentes des 3 musées sont gratuits.

BOISGELOUP : L'ATELIER NORMAND DE PICASSO

MUSÉE DES BEAUX-ARTS

En juin 1930, Picasso déjà célèbre acquiert le château de Boisgeloup, près de Gisors. Tout en continuant à habiter Paris, il fait de ce lieu une résidence de séjour et surtout y aménage son premier atelier de sculpture. Secrètement amoureux de Marie-Thérèse Walter, il se renouvelle de fond en comble, en multipliant les expérimentations et les allers-retours entre volume, peinture, dessin, gravure et même photographie. Ce moment rare, où l'inspiration renaît avec l'amour caché, est révélé pour la première fois en France dans une exposition rassemblant les chefs-d'oeuvre du Musée national Picasso Paris et de collections privées.

PICASSO : SCULPTURES CERAMIQUES

MUSÉE DE LA CÉRAMIQUE

Pablo Picasso s'est toujours intéressé à la céramique, cet art populaire qu'il a transcendé d'une manière étonnante. Dans son immense production, certaines pièces ont une valeur spéciale : il s'agit de recherches plastiques révolutionnaires, qui constituent de véritables sculptures. Le musée de la Céramique en présente une sélection inédite, dans le contexte d'une des plus belles collections fran?aises de faïence.

PICASSO / GONZÁLEZ : UNE AMITIÉ DE FER

MUSÉE LE SECQ DES TOURNELLES

Ami de Picasso, avec lequel il développe une intense collaboration dans les années vingt, Julio González est un des pionniers de la sculpture moderne. Maîtrisant toutes les techniques de la ferronnerie, il a restitué à ce matériau ancestral toute sa plasticité. L'exceptionnelle collection du Centre Pompidou, installée dans ce temple des arts du fer, permet de retracer l'histoire d'une oeuvre admirable, nouée autour d'une profonde amitié.

Si vous souhaitez effectuer une visite commentée avec une personne bénéficiant d'une gratuité, la RÉSERVATION sur Internet et dans les points de vente du réseau Ticketnet N'EST PAS ADAPTÉE.

Pour faire valoir vos droits à la gratuité, l'achat de billets doit se faire obligatoirement, sur place, à la billetterie du Musée des Beaux-Arts, sous réserve de places disponibles.

