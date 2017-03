Plus d'infos sur le spectacle Papiers / Danses à Deville les Rouen

De la rencontre entre une danseuse, du papier, de la musique et parfois même du silence est né Papiers dansés. Un spectacle sans narration, qui ouvre les portes de l'imaginaire des tout-petits. La chorégraphe explore ici le dialogue entre le corps et la matière. Jetés, déchirés, froissés, accrochés, dépliés ou bien reliés, papiers en tout genre s'animeront au gré des mouvements du corps, pour créer avec délicatesse des formes abstraites et imprévues.