Plus d'infos sur le spectacle Le Monde sous les flaques à Le Havre

Spectacle à partir de 7 ans.

Le Monde sous les flaques 5 avr. 2017 | Petite salle



Aurez-vous assez d'imagination pour découvrir ce monde parallèle plein de poésie et de surprises ? À vos parapluies !

Avez-vous déjà pris le temps de regarder une flaque d'eau… Ce hublot posé sur le sol ? Saviez-vous qu'en y sautant à pieds joints, comme le font les enfants, vous pourriez peut-être entrer dans un monde onirique ? Voilà ce que nous raconte un personnage énigmatique, interrogé par le non moins étonnant professeur Armank, qui sillonne tout le pays pour une campagne de dépistage des imaginaires en sommeil. Dans nos vies, où le comptable a remplacé en nous le conteur, dans nos villes qu'on croit imperméables aux rêveries urbaines, la compagnie L'Artifice, sait mieux que personne nous rappeler à notre devoir d'émerveillement. Dans un format 50/50, moitié spectacle, moitié rencontre, Le Monde sous les flaques oeuvre comme un formidable réveil de l'imagination, une joyeuse invitation à la rêverie et à la flânerie.

Site web : http://www.levolcan.com/spectacles/le-monde-sous-les-flaques