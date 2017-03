Plus d'infos sur le spectacle Un cerf au sabot d'argent à Le Havre

Spectacle à partir de 5 ans.

Un cerf au sabot d'argent 5 mars 2017 | Petite salle

Avec ce conte, c'est la poésie et le merveilleuxqui interrogent nos solitudes : espaces vierges qui nous relient à la part animale qui constitue grands et petits...

Qui n'a pas une fois rêvé derrière une fenêtre en regardant tomber la neige ? Il neige dehors. Il fait froid dans cette forêt profonde. À l'intérieur d'une cabane, un vieil homme et une jeune femme se protègent de la rigueur de l'hiver. Le vieil homme raconte cette histoire extraordinaire du cerf au sabot d'argent... Sous sa patte, les pierres deviendraient précieuses... Au petit matin, la jeune femme reste seule alors que son ami part chasser. Verra-t-elle ce mystérieux cerf pendant son absence ? Peaux de bêtes... Danses en manteau d'astrakan... Images magnétiques du cerf... Emmené par le duo complice d'un violoncelliste et d'une danseuse, le Cerf au sabot d'argent sera une délicate incursion dans une vie sauvage, où rêve et poésie viennent nous faire oublier un peu le désenchantement du monde. Avec cette création, Nathalie Baldo revisitera avec douceur ce conte russe qui laisse toute sa place au merveilleux.

Site web : http://www.levolcan.com/spectacles/un-cerf-au-sabot-dargent