Plus d'infos sur le spectacle Ouasomk ? de Sylvain Levey à Montivilliers

Spectacle à partir de 8 ans.

Ouasmok ? c'est l'histoire d'un garçon et d'une fille, une rencontre, des enfants dans la ville.

Pierre et Léa font connaissance un jour d'automne, à la sortie du collège. Mais là tout va très vite, trop vite : en trois jours, répartis en sept séquences, Pierre et Léa vont se rencontrer, tomber amoureux, se marier, faire des projets d'avenir, avoir des enfants, se disputer puis se séparer. La pièce est un jeu d'enfants qui veulent grandir et vivre vite. Ensemble, ils vont faire un apprentissage à la fois drôle et cruel de la vie à deux, essayer de se construire aussi sur les repères vacillants qui leur ont été donnés.

Jeune public à partir de 8 ans

Distribution :

Mise en scène : Anne-Sophie Pauchet

Avec Nadir Louatib et Manon Rivier

Scénographie et collaboration artistique : Arnaud Troalic

Régie Générale : Maximilien Sautai

Création lumière : Grégoire Lerat

Musique : Family Tree

Régie lumière : Philippe Ferbourg

Régie son : Laurent Gruau / Hubert Michel

Construction décor : Joël Cornet

Eléments graphiques : Edith

Mentions légales :

Production : Compagnie Akté

Coproduction : Le Volcan - Scène Nationale du Havre

Soutiens: Le Passage - Scène Conventionnée de Fécamp, DSN - Scène Nationale de Dieppe, La Chapelle Saint-Louis à Rouen et l'Eclat à Pont-Audemer.

La compagnie Akté est conventionnée par la Ville du Havre, la Région Haute-Normandie et le Ministère de la Culture/Drac Haute-Normandie.

Avec le soutien financier du Conseil Général de Seine-Maritime

Crédits photos : BBFlirt (affiche) et Marianne Digonnet (photos)