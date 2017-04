Plus d'infos sur le spectacle Holiday On Ice - Time à Rouen

Holiday On Ice, Gérard Drouot Productions (6-13623, 3-1062985) et Art Scénique présentent

« HOLIDAY ON ICE revient en France du 3 mars au 21 mai 2017 !Figure emblématique dans le monde du patinage artistique, Holiday on Ice est fier de vous présenter son nouveau spectacle : Time. Ce spectacle novateur et exaltant ravira les aficionados du genre ainsi que les néophytes !Comme un album photos rempli de souvenirs, « Time » nous rappelle ces moments que nous avons tous vécus : les amours, le premier baiser, une fête qui bat son plein jusqu'à l'aube, une sortie mémorable en ville, des vacances idéales, une aventure palpitante, et un désir commun à tous, celui de pouvoir ralentir le temps qui passe souvent trop vite... »Réservation PMR : 02.32.18.64.83