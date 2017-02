Plus d'infos sur le spectacle La Marche Des Enfants à Deville les Rouen

Dans cette fable moderne, la troupe normande du Collectif du K propose un parcours théâtral initiatique, celui du douloureux passage de l'enfance à l'âge adulte. Un personnage étrange, Monsieur Kago, va sortir des enfants de leur triste et ennuyeuse vie, en leur parlant de poésie, de couleurs et de théâtre. Rejouant ainsi la société des adultes à l'aide de pantomimes colorées, les enfants vont pouvoir se venger et partir sur les routes pour vivre librement. La Marche des Enfants est une pièce au texte poétique et original et à la scénographie épurée. Un véritable hymne à la troupe.