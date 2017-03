Plus d'infos sur le spectacle Moi Et Francois Mitterrand à Deville les Rouen

Dans son dernier ouvrage, Hervé Le Tellier, auteur entre autre Des amnésiques n'ont rien vécu d'inoubliable et membre de l'Oulipo, nous livre sa correspondance secrète et non moins drôle et savoureuse avec le Président de la République, François Mitterrand. Hervé, homme simple, vient de rompre avec Madeleine. Il a besoin de se confier et c'est au Président de la République qu'il choisit de s'adresser. Débute alors un long échange épistolaire entre les deux protagonistes. Sous la plume de l'écrivain, le comédien Olivier Broche, ancien des Deschiens, incarne les petites histoires d'un homme simple, qui se sauve d'une existence ordinaire en s'inventant une place dans la grande Histoire !