Plus d'infos sur le spectacle L'île des esclaves à Dieppe

La pièce de Marivaux, écrite en 1725, résonne encore aujourd'hui dans ses enjeux. Elle met en scène deux binômes maîtres et valets, un féminin et un masculin, qui échouent après un naufrage sur l'île des esclaves. Sur cette île, d'anciens esclaves affranchis de leurs maîtres se sont organisés en République et leurs descendants ont mis en place un système d'épreuves afin de faire réfléchir les maîtres sur leur conduite. Comme souvent chez Marivaux, l'intrigue repose sur un inversement des rôles afin d'aboutir à une vérité et à une prise de conscience des personnages : les maîtres devenant esclaves et vice-versa. Comment passe-t-on du jour au lendemain du statut d'esclave à celui de maître ? Comment l'opprimé d'hier peut-il être libéré de ses chaînes sans devenir à son tour l'oppresseur, par réflexe de vengeance ? Comment peut se faire l'apprentissage de la justice, de la démocratie, dans des conditions d'affranchissement brutales et soudaines ? Ce sont toutes ces questions éminemment politiques que pose Marivaux dans son oeuvre et qui vont nourrir le travail de mise en scène d'Anne-Sophie Pauchet.

Distribution

Mise en scène : Anne-Sophie Pauchet

Scénographie : Arnaud Troalic

Avec : David Charcot, Valérie Diome, Nadir Louatib, Olive Malleville, Manon Thorel et Arnaud Troalic

Musique : Juliette Richards et Maxime Liberge

Création lumière et vidéo : Maximilien Sautai et Geoffroy Duval

Assistante à la mise en scène : Olive Malleville

Production et diffusion : Yaël Méchaly

Mentions légales

Crédits photos : Roger Legrand / BBFLIRT

Co-production (en cours) : DSN - Dieppe Scène Nationale, Le Volcan - Scène Nationale du Havre, scène conventionnée Le Rayon Vert - St Valéry en Caux

Résidences : Le Siroco - Saint-Romain-de-Colbosc, CDN de Normandie Rouen

La compagnie est conventionnée pour l'ensemble de son projet artistique par la Ville du Havre, la Région Normandie, le Ministère de la Culture et de la Communication (DRAC Normandie)

Avec le soutien du Département de Seine-Maritime

