Plus d'infos sur le spectacle Les 39 Marches à Forges les Eaux

Avec Christophe Laubion, Sarah Gellé, Kevin Métayer, Thomas Ronzeau

« Les 39 marches » est une parodie burlesque du film éponyme d'Alfred Hitchcock qui a eu un très grand succès à Londres pendant de nombreuses années. Cette pièce, mise en scène par Éric Métayer, a reçu le Molière de la pièce comique et de la meilleure adaptation en 2010.

Ce spectacle qui passe d'un gag à l'autre dans un rythme fou est servi par 4 comédiens qui interprètent plus de 150 personnages, plus loufoques et drôles les uns que les autres ! Des cascades, des poursuites de voitures... une histoire d'amour, d'espionnage et de suspens... Après le meurtre de Scudder, Richard Hannay se trouve, malgré lui, mêlé à une extraordinaire aventure. Il doit, en 20 jours seulement, rassembler les pièces de ce puzzle ahurissant.

Au centre de l'histoire, un complot international, une organisation secrète et surtout un nom de code incompréhensible...

Site web : http://www.espacedeforges.fr/

Infos réservation :

Réservation : 02 32 89 80 80