E.A.L.C.N (lic.1042546) présente ce spectacle

MARIS ET FEMMES MARDI 31 JANVIER À 20H Auteur Woody Allen Mise en scène Stéphane Hillel Adaptation Christian SiméonAvec Florence Pernel, José Paul, Hélène Médigue, Marc Fayet, Astrid Roos Emmanuel Patron, Alka BalbirCette adaptation théâtrale du film Maris et Femmes replonge le spectateur au coeur de la célèbre chronique conjugale de Woody Allen. À New-York, l'horloge des femmes s'emballe aussi vite qu'ailleurs et chez les hommes le démon de midi est tout aussi ponctuel. Sous nos yeux, deux couples vont traverser en un temps record tout le spectre de la remise en question de leur relation. Un manège amoureux aux répliques ciselées portées par le jeu des acteurs à l'unisson, dont Florence Pernel épatante dans le rôle de l'autoritaire et cassante Sally. Pour mieux disséquer les névroses amoureuses, cette pièce préserve tout l'humour caustique et le cynisme décomplexé du cinéaste new-yorkais.