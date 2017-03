Plus d'infos sur le spectacle Salut Salon à Le Grand Quevilly

E.A.L.C.N (lic.1042546) présente ce spectacle

SALUT SALON SAMEDI 11 MARS À 20H DIMANCHE 12 MARS À 15H Violon Angelika BachmannViolon et chant Iris Siegfried ou Meta HüperPiano Anne-Monika von Twardowski ou Olga ShkrygunovaVioloncelle Sonja Lena SchmidLa relève de notre célèbre Quatuor national est arrivée ! Ces quatre jeunes musiciennes allemandes conquièrent le public à travers le monde par leur manière peu ordinaire d'interpréter le répertoire classique. Une pointe d'humour, de l'acrobatie instrumentale, un brin de charme et surtout un vrai talent musical : c'est la recette de cet élégant quatuor féminin. Brillantes virtuoses et passionnées de musique classique qu'elles revisitent avec brio, elles s'attaquent aux partitions les plus techniques. Un concert exceptionnel avec comme fil rouge Camille Saint-Saëns et Le Carnaval des Animaux dans une interprétation irrésistible. A coup sûr, elles sauront charmer le public.