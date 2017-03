Plus d'infos sur le spectacle Un Fil à La Patte à Le Grand Quevilly

E.A.L.C.N (lic.1042546) présente ce spectacle

UN FIL À LA PATTE Compagnie Viva la Commedia SAMEDI 1ER AVRIL À 20H De Georges Feydeau Mise en scène : Anthony MagnierAvec Marie Le Cam, Stephane Brel, Mikaël Taieb, Eugénie Ravon, Agathe Boudrières, Anthony Magnier, Xavier Clion, Gaspard Fasulo, Solveig MaupuLa compagnie Viva la Commedia offre ici une véritable cure de jouvence à l'un des plus grands succès de Feydeau. Afin de se renflouer, Fernand de Bois d'Enghien, noceur invétéré, doit se débarrasser de sa scandaleuse maîtresse pour épouser une riche héritière. Par lâcheté, il se retrouve alors dans une situation inextricable, entouré d'une pléiade de personnages cocasses et décalés. Toute la mécanique et la virtuosité si caractéristiques de l'auteur atteignent ici leur paroxysme. L'énergie débordante des neufs comédiens et le rythme endiablé de la mise en scène d'Anthony Magnier font de cette pièce un vaudeville mené tambour battant.