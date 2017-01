Plus d'infos sur le spectacle Virginie Hocq à Le Grand Quevilly

E.A.L.C.N (lic.1042546) présente ce spectacle

VIRGINIE HOCQ Sur le fil MERCREDI 11 JANVIER À 20H Auteurs Virginie Hocq, Benjamin GomezMise en scène Isabelle NantySuccès oblige, après « Pas d'inquiétude », revoici la pétillante et déjantée Virginie Hocq sur le devant de la scène. Et c'est « sur le fil » de sa vie qu'elle embarque cette fois-ci son public. Mais quels autres choix aurait-elle bien pu faire ? Et si elle avait décidé d'être une bourgeoise prête à tout pour récupérer son mari ? Une hôtesse de l'air alcoolique esseulée ? L'épouse naïve et innocente... d'un serial killer ? Ou bien encore une Marie-Antoinette buveuse de bière? Armée d'une douce folie, elle campe toute une galerie de personnages totalement déséquilibrés, dont elle rit de la détresse. Orchestré par Isabelle Nanty, ce spectacle à l'univers décalé et singulier sied à ravir à la délicieuse humoriste belge.