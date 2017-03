Plus d'infos sur le spectacle Bernard Mabille à Le Havre

213 PRODUCTIONS (l.3-1032080) en accord avec MABPROD présente ce spectacle

C'est seul en sceÌne, que l'humoriste Bernard Mabille, auteur de Thierry Le Luron et coauteur du Radio Bistro d'Anne Roumanoff, investit depuis trois saisons les grandes salles de France. Dans un spectacle sans cesse renouveleì, au rythme de l'actualiteì, il taille des costards devant un public hilare. Son expeìrience de journaliste, sa preìsence aÌ la radio dans les Grosses Te?tes de Laurent Ruquier, aÌ la teìleìvision dans Vivement Dimanche Prochain de Michel Drucker et aÌ La Revue de Presse sur Paris PremieÌre lui donnent l'occasion d'une reìeìcriture permanente aÌ la fois satirique et humoristique. «De la te?te aux pieds» le nouveau spectacle de Bernard Mabille est disponible en tourneìe en France, Suisse et Belgique. 90 minutes de rires ! Réservation PMR : 02.32.18.64.83