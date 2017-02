Plus d'infos sur le spectacle Rage à Le Havre

Rage du 7 au 9 févr. 2017 | Théâtre des Bains Douches

Un Hamlet intime et seul en scène, oscillant entre folie et raison, entre poésie et trivialité. Avec une rage qui ne peut rien contre la chute prévisible…

Le Théâtre des Furies est avant tout un théâtre physique, un théâtre d'acteur ou le texte permet de débrider un imaginaire. Ici, l'imagination est mise en branle, comme dans un songe ! « C'est en relisant Hamlet que j'ai trouvé ce qui me plaît vraiment chez Shakespeare. Toutes ses couleurs, toutes ses oppositions : poésie et trivialité, humour et tragédie (…) » dit David Fauvel. Le texte est respecté dans sa chronologie, il n'est pas réécrit, mais adapté, travaillé comme une matière à laquelle il faut rendre la vie, une nourriture pour la survie de l'acteur. Tout se passe dans la conscience d'Hamlet. C'est l'axe dramaturgique où tout devient possible, seul en scène. Une scène où on le voit isolé, marginalisé et surveillé. Une scène où il revisite le monde, dans la solitude et dans l'espace de son propre crâne. David Fauvel, sur scène, est impressionnant d'énergie, de présence et de jeu. Sa performance d'acteur est en elle-même une contribution puissante à l'œuvre de Shakespeare et à l'art du comédien et, rien que pour cela, grâce au rapport privilégié que propose le Théâtre des Bains-Douches entre la scène et la salle, les artistes et leur public, c'est à un moment de théâtre vraiment unique que vous êtes conviés avec Rage.

Pour Le Volcan c'est le deuxième rendez-vous de la saison au Théâtre des Bains-Douches, bel écrin en ville haute qui poursuit inlassablement un travail d'accompagnement des jeunes équipes artistiques et de formation des enfants, un travail indispensable.

