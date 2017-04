Plus d'infos sur le spectacle Un Certain Charles Spencer Chaplin à Le Havre

LE THEATRE DE L'HOTEL DE VILLE (L.1-1015817) présente ce spectacle

Un spectacle du Théâtre MontparnasseUne pièce écrite et mise en scène par Daniel ColasCollaboration artistique Coralie AudretAvec Maxime d'Aboville, Linda Hardy, Marcelline Collard, Benjamin Boyer, Xavier Lafitte, Adrien Melin, Coralie Audret, Alexandra Ansidei, Thibault Sauvaige et Yann CouturierDécors Jean Haas assisté de Juliette AzémarCostumes Jean-Daniel Vuillermoz assisté de Michèle PezzinLumières Franck ThevenonMusique originale Sylvain MeyniacVidéo Olivier BémerChorégraphie Cécile BonAssistante mise en scène Victoire Berger-PerrinATELIER THÉÂTRE ACTUELNous sommes au théâtre, au cinéma, au cirque peut-être, dans un lieu imaginaire porté par nos esprits et dans lequel se déroule l'histoire vraie d'un homme. Une histoire, telle que l'imaginaire n'aurait jamais osé l'inventer, celle d'un homme hors du commun, d'un créateur de mouvements et de poésie... celle de Charles Spencer Chaplin. L'extraordinaire épopée de l'homme à la canne et au chapeau noir, sans doute le plus populaire du XXe siècle, semble hors du réel et pourtant !Tour à tour drôle ou grave, la pièce mène une réflexion sur la liberté individuelle, l'humanisme, la tolérance et les paradoxes du génie. La pièce n'est pas un « biopic » mais plutôt une mise en parallèle de thématiques diverses et variées jalonnant la vie : la liberté de création, les effets destructeurs de la rumeur, la discrimination... La pièce laisse défiler une vingtaine de tableaux qui se juxtaposent et se bousculent dans le temps. La mise en scène est comme une épure ; sans encombrement d'inutiles fioritures, gardant néanmoins intacts la force et le bouillonnement des sentiments. Elle met en lumière ce qui paraît essentiel : les contradictions internes d'un personnage lancé dans une trajectoire bien souvent contrariée. Une vie qui pourrait également trouver résonance dans bien des vies, dans nos propres vies...« Charlot », un homme libre et un véritable citoyen du monde !Accès personnes à mobilité réduite: 02 35 19 45 74