LES 2 BELGES PRODUCTIONS (L.2-1040334/3-1060167) présentent ce spectacle.

Après l'immense succès de son spectacle Voices à Las Vegas, Véronic DiCaire sera de retour en France en Février et Mars 2015 avec ce tout nouveau spectacle. Avec son précédent spectacle, intitulé La voix des autres, Véronic DiCaire a connu une année 2012 exceptionnelle en Europe (plus de 200 000 spectateurs). Huit représentations complètes à l'Olympia mais aussi une tournée triomphale en France, en Belgique et en Suisse. En ajoutant les quatre représentations que Véronic DiCaire avait données en janvier 2011 et en juin de la même année, la chanteuse-imitatrice a déjà rempli l'Olympia 12 fois. Elle a obtenu en 2014 à Las Vegas, les prix du Meilleur spectacle de chanson (Best Singer) et le prix de la Meilleure imitatrice. Réservations PMR 02.31.50.32.30Réservations PMR: 03 83 45 81 60.