Volver 28 mars 2017 | Grande salle



Une nouvelle comédie musicale réunissant Jean-Claude Gallotta et Olivia Ruiz est en préparation… Après L'Amour sorcier, il sera question du difficile sentiment d'être de nulle part…

Après leur première rencontre sur le spectacle L'Amour sorcier, Jean-Claude Gallotta et Olivia Ruiz avaient envie de retravailler ensemble et de croiser leurs univers. Le chorégraphe a alors proposé à la chanteuse de participer à une comédie musicale sur ses chansons et sur le thème de l'étrangère. Derrière l'histoire – classique – d'une jeune chanteuse qui monte à Paris pour tenter sa chance, apparaissent d'autres thèmes : la difficulté d'être à la fois d'un pays et d'un autre ; la richesse d'appartenir à deux cultures ; la souffrance parfois de se sentir deux fois étranger. Issu d'une famille d'immigrés, le personnage qu'incarne Olivia Ruiz porte en lui des images, des histoires, des regrets, les blessures de ses parents et grands-parents ; de lourds souvenirs de la guerre d'Espagne. C'est pour et grâce à la musique que la jeune fille trouvera la force d'émigrer de sa terre du sud vers la ville du nord.



L'envie de Léa : ça me titille le duo Olivia Ruiz-Gallotta, je vais revenir exprès pour le voir !

Site web : http://www.levolcan.com/spectacles/volver