Plus d'infos sur le spectacle Cie 26 000 Couverts à Lillebonne

ASSOCIATION CULTURELLE JULIOBONA L 126079/126080/145388, présente :

Le prochain spectacle des 26000 ? Une procession funèbre et musicale, entre légendes urbaines grotesques et faits divers macabres, célébration de l'absurdité risible de la mort. Leur retour au théâtre de rue, avec projections lumineuses, marionnette géante et installations de feu... C'est leur première répétition publique qu'ils vous proposent aujourd'hui. Dans une répétition, tout est « en cours », rien n'est jamais fini. Comme dans la vie. Pleine d'imperfections, mais aussi de potentialités, et de directions infinies. Rien n'est encore achevé, et ces moments de recherche ont ceci de prodigieux que toutes les portes sont encore ouvertes. Mais attention aux portes ouvertes, parfois elles claquent... Bref ! Du 26000 couverts pur jus hilarant, décalé, joyeux.