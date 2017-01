Plus d'infos sur le spectacle Je Ne Suis Pas Un Numero à Lillebonne

ASSOCIATION CULTURELLE JULIOBONA L 126079/126080/145388, présente :

Un étrange clown, tête chenue, cheveux hirsutes, barbe blanche en bataille, pénètre le lieu de représentation. Il est chaussé de paquets de gâteaux surmonté d'un long manteau noir qui découpe sa silhouette énigmatique. Il traîne à ses basques un caddie délabré. Est-ce un Père Noël fantasque, décoloré ou un bon hobo sur le retour, ces clowns clochards qui semblent avoir traversé le pays à pied ? Une logorrhée acrimonieuse retentit dans le chapiteau et le tapis rose P.Q. se déploie devant notre personnage mystère. Ludor Citrik, clown et bouffon, naïf et cruel, caractériel et acide, tendre et truculent, un paranoïaque en manque d'amour, un enfant perverti au coeur atomique, une bête d'humanité qui bave de la tendresse. Spectacle déconseillé pour les enfants de moins de 8 ans.