Plus d'infos sur le spectacle Le songe d'une nuit d'été à Lillebonne

ASSOCIATION CULTURELLE JULIOBONA L 126079/126080/145388, présente :

À Londres, depuis mai 1594, les théâtres sont à nouveau ouverts, après deux ans d'interruption, pour cause de peste. William Shakespeare reprend sa plume et propose à la scène londonienne deux comédies (Les deux gentilshommes de Vérone – Peines d'amour perdues), un drame historique (Richard II), puis entre 1595 et 1596, deux pièces tissées du même fil : Roméo et Juliette et Le songe d'une nuit d'été. Le songe d'une nuit d'été est une comédie légère en cinq actes, en vers et en prose. Cette pièce convie à un voyage aux frontières du rêve, aux bords de la nuit et aux limites du temps. Cette comédie fantasque de Shakespeare puise ses sources dans l'Antiquité et le Moyen âge. Alliant poésie et célébration du théâtre, elle inspire plusieurs oeuvres musicales, comme Obéron de Weber ou l'ouverture du Songe d'une nuit d'été de Mendelssohn.